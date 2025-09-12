İzmir'de adım adım gelen tehlike: Kritik tarih 16 Kasım

İzmir'de kuraklık ve yağış azlığından dolayı barajlardaki su seviyesi her geçen gün daha da azalıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yaşanan kuraklıkla ilgili değerlendirmede bulundu.

İzmir'in suyu için geri sayıma başlandığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "İzmir sıfır suya adım adım yaklaşıyor. Bir yandan su kesintileri devam ederken diğer taraftan barajlardaki su miktarı azalmayı sürdürüyor." dedi.