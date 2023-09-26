İzmir'de adliye yakınındaki çatışmaya 21 gözaltı

NE OLMUŞTU?



İki grup arasında 16 Kasım 2020'de Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde silahlı çatışma çıktı.



Çatışmanın arasında kalan motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve başka bir otomobildeki Lokman Çakır (40) yaşamını yitirdi. Husumetli gruplar, bu olaya ilişkin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava için İzmir Adliyesi'ne geldi.



Bir restoranda tarafların karşı karşıya gelmesiyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kurşunların isabet ettiği Umut Ertek'in (20) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



C.B. (24), S.Ç. (35), E.B.İ. (20) ve S.A.M. (23) ise ağır yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Hafif yaralanan bir kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Yaralılardan 2'si taburcu edilirken, 2’sinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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