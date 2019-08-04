İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası mevkisinde ormanlık ve ağaçlandırma sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Çok sayıda orman işçisi, 7 helikopter ve 15 arazöz ile 2,5 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü. Bölgede soğutma çalışması sürdürülüyor.
Öte yandan Bornova ilçesindeki Yeşilçam mevkisinde de orman yangını çıktı. Alevler, 3 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.