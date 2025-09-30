İzmir'de akıma kapılıp ölen iki kişinin davasında mütalaa: 30 sanık için hapis cezası talebi

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi.

Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yığıldı.

Mütalaada, 30 sanık için "bilinçli taksitle ölüme neden olma" iddiasıyla hapis cezası, 9 sanık için ise beraat talep edildi.

Duruşmaya Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ve tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

İDDİANAMEDEN

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında "Taksirle öldürme" iddiasıyla 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Suçun "bilinçli taksirle" işlenmesi nedeniyle şüphelilere verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22,5'ar yıla çıkarılması talep edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Beş kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi.

Raporda, olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı değerlendirildi.

Buna göre, olayın gerçekleşmesinde, öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldı.

Olaya birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesiyle Deniz ve Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edildi.

Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi.

ÖNCEKİ DURUŞMALARDA NE OLDU?

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tutuklu iki sanığın devlet memur sıfatları ve kamu görevlisi oldukları gerekçesiyle dosyaları tevhit edilmesine ve tahliye edilmelerine karar verildi.

Ayrıca tutuksuz dört sanık hakkında da devlet memuru olmaları gerekçesiyle izin alınması için dosyalarının ayrılmasına, izin alındıktan sonra soruşturmalarının devam etmesine, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verildi.

Böylelikle davada 11 tutuklu sanık kaldı.

Mahkemenin kararı üzerine İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybettiği olay yerinde 9 Aralık'ta keşif yapıldı.

ÖKTEMAY'IN AİLESİ ÇEKİLDİ

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada İnanç Öktemay'ın ailesi davadan çekilirken, tutuklu iki sanıpın tahliyesine karar verildi.

Dördü hariç tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümleri de kaldırıldı.

Bilirkişi raporu da dosyaya girdi.

Yargılama sürecinde iki dava dosyası mevcut dava dosyasıyla birleştirilirken, sanık sayısı 1'i firari olmak üzere 46’ya çıktı.