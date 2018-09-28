İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Eylül'de yapılacak tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel
Müdürlüğünden alınan raporlar doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu bilgisi
dahilinde ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Ertelenen maçlarda 28 Eylül 2018'den sonra tescili yapılmış oyuncular, yöneticiler ve
teknik adamların görev yapamayacağı kaydedildi.
SÜPER LİG MAÇININ AKIBETİ BELLİ DEĞİL
Süper Lig'de pazar günü oynanacak Göztepe-Atiker Konyaspor maçının akıbeti ise henüz belli değil.
Kuşadası'nda 29-30 Eylül'de teknelerin denize açılması da yasaklandı.