İzmir'de ambulansı kaçıran kişi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait ambulansı kaçıran kişi gözaltına alındı.

İzmir'de ambulansı kaçıran kişi yakalandı

Devlet Hastanesi'ne tedavi için gelen M.K, hasta getiren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait ambulansı kaçırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansın takip sistemi üzerinden konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınında ambulansı durdurdu.

Gözaltına alınan M.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Prefabrik iş yerinin içinden geçen araç başka iş yerine çarparak durdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...