İzmir'de ambulansı kaçıran kişi yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait ambulansı kaçıran kişi gözaltına alındı.
Çeşme Devlet Hastanesi'ne tedavi için gelen M.K, hasta getiren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait ambulansı kaçırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansın takip sistemi üzerinden konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınında ambulansı durdurdu.
Gözaltına alınan M.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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