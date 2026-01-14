İzmir'de anne ve kızı evlerinde ölü bulundu

İzmir'in Dikili ilçesindeki olay, 12 Ocak'ta Salimbey Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Suna Sarıyörük (83) ile kızı Ebru Sarıyörük'ten (55) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri giren ekipler, anne ve kızını hareketsiz halde buldu.



SIZINTI TESPİT EDİLMEDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Suna Sarıyörük ve Ebru Sarıyörük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından ilk etapta anne ve kızın arızalı kombiden sızan gazdan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruldu. Ancak ekipler tarafından doğalgaz tesisatında yapılan ölçümlerde gaz sızıntısının tespit edilmediği belirtildi.



Anne ve kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan anne ve kızın cenazeleri, memleketleri Aydın'ın İncirliova ilçesine getirildi. Suna Sarıyörük ve kızı Ebru Sarıyörük için Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, siyasi parti temsilcileri, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı, İncirliova İlçe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.