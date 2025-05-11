İzmir'de apartmanda korkutan patlama: 4 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesinde patlama meydan geldi, doğalgaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı.

İzmir'de apartmanda korkutan patlama: 4 yaralı

Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama meydana yaşandı, patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

Çevrede panik yaşanasına neden olan patlamada, dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...