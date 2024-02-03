İzmir'de apartmanda yangın paniği

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de apartmanda yangın paniği
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'in Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında bulunan Şükriye Biçer'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın üst katta oturan Nesrin Başeski'nin dairesine sıçradı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, apartmandakiler tahliye edildi.

Dumandan etkilenen ve Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başeski ile Selim Eler ve Feyzuliye Yayla'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye görevlilerince söndürülen yangında 2 evde hasar oluştu.

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