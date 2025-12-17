İzmir'de arabadan ateş açıp o anları sosyal medyada paylaştı
17.12.2025 09:40
İHA
İzmir'de bir kişi seyir halindeki otomobilden ateş açıp o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, 21 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.
İzmir'de elinde tabanca ile sokakta ateş edip tehditler savuran şüpheli gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki A.Y., seyir halindeki otomobille sokaklarda gezdiği esnada elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı.
“KAAN BAK SOKAĞINA GİRDİM”
Aynı araçtan arkadaşına o anları cep telefonuyla kaydettiren A.Y., husumetlisi olduğu ileri sürülen bir kişiye yönelik tehditler savurdu.
Şüphelinin görüntülerde, "Kaan bak sokağına girdim." diyerek küfürler savurduğu ve tetiğe bastığı anlar yer aldı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucu, şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.
Yakalanan A.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
21 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.