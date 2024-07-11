İzmir'de aranan 2 firariye şafak operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 firari zanlıyı şafak operasyonuyla yakaladı. B.A. ve S.D. adliyeye sevk edilip tutuklandı.

İzmir'de aranan 2 firariye şafak operasyonu

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerine yapmış olduğu çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 4 ayrı dosyasından toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan B.A. (50) ve 13 ayrı dolandırıcılık dosyasından 21 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.D.'nin adreslerini belirledi.

Savcılıktan alınan talimatla, belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 zanlı da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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