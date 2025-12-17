İzmir'de aşırı hız can aldı. Bakan Yerlikaya: Buna ‘Dur’ diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız

Bakan Yerlikaya, "Aşırı hız yapmasaydı bir canımızı daha kaybetmeyecektik️." başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir sürücünün 50 kilometre hız sınırı olan yerde aşırı hız yaparak motosiklete çarptığını ifade eden Yerlikaya, kazada motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini, 2 vatandaşın da yaralandığını belirtti.

Sürücünün yakalandığını açıklayan ve 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i hız kurallarına uymamaktan meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, “Bu kazalarda 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buna 'dur' diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız.” ifadelerini kullandı.

'Yeni Trafik Kanunu Teklifinin amacının kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak olduğunu hatırlayan Yerlikaya, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

YENİ KANUNDA HIZ SINIRI CEZALARI ARTIYOR

Trafikte hız ihlalleri de artık yüzdesel değil hız bazlı hesaplanacak. Cezalar hız sınırını 5 kilometre geçiş ile başlayacak ve her 5 kilometrede katlanarak artacak.

Mevzuatta belirtilen hız sınırlarının yerleşim yeri içinde aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle:

6–10 km/s arası 2.000 TL

11–15 km/s arası 4.000 TL

16–20 km/s arası 6.000 TL

21–25 km/s arası 8.000 TL

26–35 km/s arası 12.000 TL

36–45 km/s arası 15.000 TL

46–55 km/s arası 20.000 TL para cezası ve 30 gün ehliyetine el koyma

56–65 km/s arası 25.000 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el koyma

66 km/s ve üzeri 30.000 TL para cezası ve 90 gün ehliyetine el koyma

OKUL VE HASTANE ÖNÜ HIZ SINIRI AŞMA CEZASI NE KADAR?



Yapılacak düzenleme sonrasında; 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün boyunca ehliyetleri iptal olacak.