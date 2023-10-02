İzmir'de Atatürk büstüne saldırı

İzmir'de Konak Belediyesince geçen yıl yenilenip, hizmete açılan Ferahlı Parkı'ndaki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEPKİ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Atatürk büstüne yapılan saldırıyı kınadı.

Atatürk büstünün tamamen parçalandığını, kaidenin üzerine bölücü terör örgütünün ve sözde liderinin isminin yazıldığını söyleyen Batur, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Konak Belediyesi olarak, bu hain saldırıyla ilgili şikayetlerimizi adli mercilere ilettik. Güvenlik güçlerimizin de bu hainleri, bir an önce bulacağına inanıyoruz." dedi.



''BU HAİN SALDIRININ SORUMLULARI BİR AN ÖNCE YAKALANMALI''



Parkı tamamen yenilediklerini vurgulayan Batur, "Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecekleri ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Muhtarlık binamızın da içinde bulunduğu Ferahlı Parkı'mızı da geçen yıl tamamen yenilemiştik. Atatürk büstümüzün bakım onarımı da yapmıştık. Kimsenin de huzur bozmaya hakkı yok. Bu hain saldırının sorumluları bir an önce yakalanmalı." diye konuştu.