İzmir'de atık yığını yandı, kamyonet küle döndü

İzmir'in Buca ilçesinde alandaki atık yığınlarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek park halinde bulunan Adem Yenilmez’e ait kamyonete ve başka bir kamyonetin kasasına sıçradı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında, bir kamyonet kullanılmaz hale gelirken, bir başka kamyonetin ise kasasında zarar oluştu.

Kamyonetin sahibi Adem Yenilmez (42), yangın çıktığını öğrendiği an alana geldiğinde aracın alevler içerisinde olduğunu söyledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.