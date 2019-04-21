İzmir'in Ödemiş ilçesinde ATM'lere yerleştirdikleri düzeneklerle banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin hesap bilgilerinin kopyalandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheliyi, Ödemiş ilçesinde ATM'ye taktıkları düzeneği sökmek istedikleri sırada yakaladı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Gökhan K. (36), Tayfun T. (35) ve Ali K. (40) tutuklandı.
İzmir'de ATM dolandırıcılığına tutuklama
Anadolu AjansıTürkiye
ATM'lere yerleştirdikleri düzeneklerle kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ATM'lere yerleştirdikleri düzeneklerle banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.