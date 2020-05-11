İzmir'de AVM'ye pompalı tüfekle saldırı

Bornova'daki alışveriş merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı. Zanlı olay sonrası kaçarken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

NTV Haber - DHA 11.05.2020 - 09:57

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İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki AVM'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Kafasında kar maskesi bulunan şüpheli, 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. AVM'nin güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler çok sayıda boş fişek buldu. Polis ekipleri, zanlının kimliğini belirlemek için çevredeki kameraları inceliyor. Açılan ateşte alışveriş merkezinde maddi masar meydana geldi.

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