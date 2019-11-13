İzmir'de aynı aileden 4 kişi öldürüldü

İzmir'de aynı aileden 1'i kadın 4 kişi ölü bulundu. Olayda şüpheli olarak gözaltına alınan bir kişinin ise öldürülen ailenin akrabası olduğu ortaya çıktı.

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İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olaya ilişkin maktullerin akrabaları Murat Akkeçe (35) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

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