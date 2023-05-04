İzmir'de "Bahar Temizliği" operasyonu: 180 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nitelikli dolandırıcılık", "Kişisel verileri ele geçirilme veya yayma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma yaptı.

İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, bu sabah eş zamanlı, "Bahar Temizliği" adı verilen operasyon düzenlendi.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında, 180 şüpheli yakalanırken, 86 şüphelinin de yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

