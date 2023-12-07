İzmir'de başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 3 "joker"e gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün, Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ehliyet sınavına, başkasının yerine girdiği belirlenen 3 joker, görevliler tarafından fark edilip, durum polise bildirildi.
Okula gelen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Mali Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerindeki aramada 2 adet gizli kamera, 2 adet içinde SİM kart bulunan telefon, 2 adet kablosuz yönlendirici destek cihazından oluşan özel düzenek ele geçirildi.
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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