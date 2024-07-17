İzmir'de bastonla yürüyen yaşlı adama saldırdı

İzmir'in Torbalı ilçesinde sokakta bastonla yürüyen yaşlıyı darbeden şüpheli tutuklandı, olay anını güvenlik kamerası kaydetti.

İzmir'de bastonla yürüyen yaşlı adama saldırdı

Pancar Mahallesi'nde Süleyman S.D. (70) aralarında husumet bulunan K.S. tarafından saldırıya uğradı.

İlçe Jandarma Komutanlığı şikayet üzerine başlattığı çalışma sonucu şüpheli K.S'yi yakaladı.

İzmir'de bastonla yürüyen yaşlı adama saldırdı - 1

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği olayda yol kenarına park ettiği hafif ticari araçtan inen K.S'nin bastonla yürüyen S.D'ye tokat attığı, elindeki sopayla vurduğu ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

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