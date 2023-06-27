İzmir'de bayram yoğunluğu: 280 bin 713 araç girişi oldu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, yerli turistlerin tercih noktalarından İzmir'e 23-26 Haziran'da 280 bin 713 araç girişi gerçekleşti.

İzmir'de bayram yoğunluğu: 280 bin 713 araç girişi oldu
Muğla'ya üç günde 113 bine yakın araç girişi oldu

Muğla'ya üç günde 113 bine yakın araç girişi oldu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; 9 günlük tatili nedeniyle turizm bölgelerinde yerli turist yoğunluğu yaşandı.

Ege bölgesinin önemli turizm şehirlerinden , ziyaretçi akınına uğradı.

Çeşme ve Alaçatı gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra; tarihi ve kültürel zenginlikleri de barındıran İzmir'e 23-26 Haziran'da toplam 280 bin 713 araç girişi oldu.

Aynı tarihlerde deniz yoluyla gelen turist sayısı da 6 bin 50 kişiye ulaştı.

Ayrıca 23-25 Haziran'da kente 165 iç, 178 dış hatlar olmak üzere toplam 343 uçuş gerçekleştirildi. 3 günlük süreçte iç hatlardan gelen yolcu sayısı 29 bin 674'e, dış hatlardan gelen yolcu sayısı ise 27 bin 874'e ulaştı.

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