İzmir'de bayram yoğunluğu: 280 bin 713 araç girişi oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle turizm bölgelerinde yerli turist yoğunluğu yaşandı.



Ege bölgesinin önemli turizm şehirlerinden İzmir, ziyaretçi akınına uğradı.



Çeşme ve Alaçatı gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra; tarihi ve kültürel zenginlikleri de barındıran İzmir'e 23-26 Haziran'da toplam 280 bin 713 araç girişi oldu.



Aynı tarihlerde deniz yoluyla gelen turist sayısı da 6 bin 50 kişiye ulaştı.



Ayrıca 23-25 Haziran'da kente 165 iç, 178 dış hatlar olmak üzere toplam 343 uçuş gerçekleştirildi. 3 günlük süreçte iç hatlardan gelen yolcu sayısı 29 bin 674'e, dış hatlardan gelen yolcu sayısı ise 27 bin 874'e ulaştı.

