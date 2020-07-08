İzmir'de 'bebek taksiye kustu' diye 400 TL isteyen şoförün işine son verildi

İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre bir kadından, bebeği taksiye kustuğu için 400 TL yol ve temizlik ücreti istediler.

Şirinyer semti Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Atife S. isimli bir kadın, kucağındaki 1 yaşındaki bebek ile ticari taksiye bindi. Takside Atife S'nin bebeği araç içerisinde rahatsızlanarak kustu.

KUSMA BEDELİ+YOL= 200 TL

Atife S, ineceği yere gelince bebeğinin kustuğu yerleri kendisi temizlemeye çalıştı; ardından da 12 lira tutan taksi ücretine rağmen aracın temizlenmesi için şoföre 85 lira para verdi. Daha sonra taksi şoförü kendisinden 200 lira para istediğini söyledi ancak Atife S, bunu kabul etmeyince taksi şoförü aracı ile birlikte oradan uzaklaştı.

ARDINDAN RAKAM 400 TL'YE ÇIKTI

Olayın ardından kendisine telefon geldiğini iddia eden Atife S, oto yıkamacının kendisini aradığını ve aracın temizliğinin 400 lira tuttuğunu ve ücreti kendisinin vermesi gerektiğinin söylendiğini ileri sürdü. Oto yıkamacının kendisine nasıl ulaştığını belirten Atife S, "Şikayet etmek için taksi durağını aradım. Numaramı oradan şoföre veriyorlar; şoför de arayıp yıkamacıya veriyor. Numaramıza bu şekilde ulaştılar" açıklamasında bulundu.



ŞOFÖRÜN İŞİNE SON VERİLDİ

Öte yandan yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yaptığı açıklamada araç sahibi tarafından şoförün işine son verildiğini duyurdu.

Odadan yapılan açıklamada, "Bu olaydan dolayı öncelikle üzüntümüzü ifade ediyoruz. Konu odamıza bildirildikten sonra gerekli inceleme başlatılmış, araç sahibi esnafımız tarafından, şoförün işine derhal son verilmiştir. Ayrıca yolcumuzdan ve eşinden de özür dilenmiştir. Sağlıklı günler diliyoruz" sözlerine yer verildi.