İzmir'de belediye işçisinin feci ölümü

İzmir'in Menderes ilçesinde, elektrik direği ile çöp kamyonu arasına sıkışan belediye temizlik işçisi hayatını kaybetti. Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına aldı.

İzmir'de belediye işçisinin feci ölümü

'de Menderes Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Yiğit, Altıntepe Mahallesi'nde çöp toplama çalışması sırasında çöp konteynerine yanaşmak için geri manevra yapan çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkıştı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yiğit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına aldı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sosyal medyadaki paylaşımında, "Elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren mesai arkadaşımız Ali Yiğit ağabeyimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

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