İzmir’de belediye otobüsü alev alev yandı

Bornova'da Evka-4 seferini yapan 566 numaralı ESHOT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, içerideki yolcular büyük panik yaşadı.

Yolcular kendi imkanlarıyla araçtan inerek uzaklaştı. Otobüsün tamamen yanmaya başlamasıyla çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak yangına geç müdahale edildiğini ileri süren vatandaşlar, hem otobüs şoförüne hem de itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.