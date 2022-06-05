İzmir'de belediye otobüsünün tavanına "yorgun mermi" isabet etti

İzmir Konak'ta belediye otobüsünün tavanına "yorgun mermi" isabet etti. Yaralananın olmadığı olayın ardından yolcular başka bir otobüse nakledildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.06.2022 - 22:36

İzmir'de belediye otobüsünün tavanına "yorgun mermi" isabet etti

'in Konak ilçesinde, tavanındaki açılabilir havalandırma camına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsündeki yolcular boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak semti Lozan Meydanı'nda, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen 680 numaralı belediye otobüsünün tavanındaki havalandırma camına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu mermi isabet etti.

Olayda yaralanan olmazken, otobüsteki yolcular başka otobüse nakledildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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