İzmir'de belediye ve sendika anlaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, yedinci gününde sürüyor.

Günlerdir süren grevin ardından belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı.

İzmir'de ilk olarak 10 bin kişinin örgütlü olduğu İZELMAN'da toplu iş sözleşmesi imzalandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

