İzmir’de belediyeye 3,8 milyon lira kirlilik cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Torbalı’daki atık su arıtma tesisinden numuneler alındı. Yapılan analiz sonucu atık suların standart değerleri sağlayacak şekilde arıtılmadığı belirlenerek, 929 bin TL ceza kesildi.



Menemen Atık Su Arıtma Tesisi'nin de aynı şekilde standarda uygun arıtılmayan suyu deşarj ettiği tespit edildi. Tesisi işleten Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 TL ceza uygulandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi’nin ise atık suları hiç arıtmadan doğrudan deşarj ettiği belirlendi. İlgili kanuna istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin 568 TL ceza verildi.



Ayrıca Tire'de vahşi depolama yapıp çöpleri açık araziye döktüğü belirlenen Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 299 bin 84 TL ceza uygulandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çevre Kanunu'na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.