İzmir’de beş günlük gösteri yasağı

İzmir’de gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve toplantılar beş gün boyunca yasaklandı.



Karar İzmir Valiliği tarafından alındı.



Bugün saat 10.00’dan itibaren uygulanmaya başlanan yasak kararı 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak.



Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, “Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00’dan-25.03.2025 günü saat 23.59’a kadar, beş gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır.” denildi.