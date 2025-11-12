İzmir'de beş kişinin öldüğü lokanta patlamasıyla ilgili davada karar
12.11.2025 13:47
Son Güncelleme: 12.11.2025 13:48
DHA
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada beş kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada cezalar belli oldu.
İzmir'de bir lokantada beş kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Sanıklardan tüpü değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'a 8 yıl 4 ay, bir gaz firmasının Ege Bölge Sorumlusu Osman İnce'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İnce'ye verilen hapis cezası paraya çevrildi.
NE OLMUŞTU?
İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran'da yaşanan patlamada beş kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.