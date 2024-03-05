İzmir’de beyaz eşya deposunda yangın

Yanan depoda çıkan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti.



Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.