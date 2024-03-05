İzmir’de beyaz eşya deposunda yangın

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan beyaz eşya deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir’de beyaz eşya deposunda yangın

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’in Çiğli ilçesinde beyaz eşya deposunda yangın çıktı.

saat 14.30 sıralarında, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir beyaz eşya deposunda, henüz bilinmeyen bir sebeple başladı.

Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir’de beyaz eşya deposunda yangın - 1

Yanan depoda çıkan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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