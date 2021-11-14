İzmir'de bıçaklı kavga

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 14.11.2021 - 06:11

İzmir'de bıçaklı kavga

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Alsancak Mahallesi 1471 Sokak'ta, kimlikleri tespit edilemeyen şüpheliler ile Gökhan A. (36) ve Ercan Ç. (20) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan A. ve Ercan Ç. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücuduna 5 bıçak darbesi alan Gökhan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Ercan Ç'nin ise durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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