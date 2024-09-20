İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Arşiv

'in Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 231/2 Sokak'ta Ercüment Yıldırım (42) ile Y.G. (64) ve oğlu E.G. (38) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda göğsünden bıçaklanan Yıldırım, bir süre kaldırımda yürüdükten sonra yere yığıldı.

Yaralı adamı fark eden bir paramedik hemşire müdahalede bulundu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, burada hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.G. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkşeker fabrikalarına 1350 geçici işçi alınacak (Türkşeker işçi alımı başvuru tarihleri)

Türkşeker fabrikalarına 1350 geçici işçi alınacak (Türkşeker işçi alımı başvuru tarihleri)

Şanlıurfa'da otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı: 4 yaralı

Çocuğuna rapor vermedi diye doktoru dövdü

Çocuğuna rapor vermedi diye doktoru dövdü

Otomobil su tankına çarptı: 1 yaralı

Otomobil su tankına çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'da ev yangını: 1 ölü

Tekirdağ'da ev yangını: 1 ölü

Trabzon'da şiddetli yağış! Sokaklar ve caddeler göle döndü

Trabzon'da şiddetli yağış! Sokaklar ve caddeler göle döndü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...