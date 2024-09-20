İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 231/2 Sokak'ta Ercüment Yıldırım (42) ile Y.G. (64) ve oğlu E.G. (38) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda göğsünden bıçaklanan Yıldırım, bir süre kaldırımda yürüdükten sonra yere yığıldı.



Yaralı adamı fark eden bir paramedik hemşire müdahalede bulundu.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, burada hayatını kaybetti.



Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.G. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.