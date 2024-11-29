İzmir'de bir evi kurşunlayan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Kasım'da Güney Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki daireye ateş açıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Asayiş Şube Gasp Büro ile Suç Analiz Merkezi amirliklerinin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen A.G. (44) ve Y.H. (35) saklandıkları adreslerde yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. tutukladı, Y.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.