İzmir'de bir kişinin gasbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin para ve değerli eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de bir kişinin gasbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, polise müracaat eden E.A, Selvili Mahallesi'nde D.C. (29), İ.C. (25) ve İ.A'nın (24) kendisini darbettiğini, 200 euro, 6 bin 700 lira ve 2 künyesini alarak uzaklaştığını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelileri yakaladı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ilgili hakimlikçe tutuklandı.

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