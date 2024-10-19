İzmir'de bir kişinin gasbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, polise müracaat eden E.A, Selvili Mahallesi'nde D.C. (29), İ.C. (25) ve İ.A'nın (24) kendisini darbettiğini, 200 euro, 6 bin 700 lira ve 2 künyesini alarak uzaklaştığını söyledi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelileri yakaladı.



Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ilgili hakimlikçe tutuklandı.

