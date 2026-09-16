İzmir'de bir mahalle diken üstünde: 100 hane boşaltıldı, esnaf şikayetçi

"100'E YAKIN HANE MAHALLEDEN TAŞINDI"

Bakkallık yapan Oğulcan Kula, 20 yıldır mahallede yaşadığını ve üç yıldır bakkallık yaptığını söyledi.

Tünel çalışmaları nedeniyle evi ve iş yerinin zarar gördüğünü belirten Kula, "Mahalleden 100'e yakın hane istemeyerek taşındı. Müşteri kalmadı, her gün sinek avlıyorum. Kimse burayı terk etmek istemiyor." dedi.

“SİNEK AVLIYORUZ”

Mahallede terzilik yapan Ali Çiftçi de 10 yaşından beri Atamer Mahallesi'nde yaşadığını ve 25 senedir terzilik yaptığını belirterek, "Sinek avlıyoruz, işler durgun. Ufak bir sarsıntıda insanlar korkuyor. Korku yüzünden hepsi evini satıyor." ifadelerini kullandı.