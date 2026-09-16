İzmir'de bir mahalle diken üstünde: 100 hane boşaltıldı, esnaf şikayetçi
16.09.2026 11:12
İzmir'deki Onat Tüneli, Buca ile Bornova ilçelerini birbirine bağlayacak.
İzmir'de Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle bazı bina ve sokaklarda çatlaklar oluştu. Atamer Mahallesi'nde 100 hane boşaltılırken, esnaf durumdan şikayetçi.
İzmir'deki tünel inşaatı nedeniyle gerçekleşen tahliye ve yıkımlar, esnafın işlerini durma noktasına getirdi.
Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Buca Onat Tüneli Projesi, Atamer Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi.
Çalışmalar nedeniyle birçok bina ve sokakta çatlaklar oluştu.
Can ve mal güvenliğini sağlamak adına hak sahipleriyle uzlaşmaya varılıp bölgedeki çok sayıda bina tahliye edildi ve yıkım süreçleri başlatıldı.
Birçok mahallelinin evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından mahalle esnafının işleri durma noktasına geldi.
İnşaatın sürdüğü Atamer Mahallesi'nde bugüne kadar 100 hane boşaltıldı.
"100'E YAKIN HANE MAHALLEDEN TAŞINDI"
Bakkallık yapan Oğulcan Kula, 20 yıldır mahallede yaşadığını ve üç yıldır bakkallık yaptığını söyledi.
Tünel çalışmaları nedeniyle evi ve iş yerinin zarar gördüğünü belirten Kula, "Mahalleden 100'e yakın hane istemeyerek taşındı. Müşteri kalmadı, her gün sinek avlıyorum. Kimse burayı terk etmek istemiyor." dedi.
“SİNEK AVLIYORUZ”
Mahallede terzilik yapan Ali Çiftçi de 10 yaşından beri Atamer Mahallesi'nde yaşadığını ve 25 senedir terzilik yaptığını belirterek, "Sinek avlıyoruz, işler durgun. Ufak bir sarsıntıda insanlar korkuyor. Korku yüzünden hepsi evini satıyor." ifadelerini kullandı.