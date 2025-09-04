İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
İzmir'in 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Uyuşturucu ile mücadele sürüyor.
İzmir'in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 12 kilo 788 gram esrar-skunk, 264 kök kenevir, 86 gram kokain, 35 sentetik ecza, 35 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
11 TUTUKLAMA
Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
