İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 39 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında avukat, öğretmen ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon başlattı.
Zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İzmir'de ByLock operasyonu: 39 gözaltı kararı
Anadolu AjansıTürkiye
FETÖ'nün kriptolu haberleşme programını kullandıkları iddiasıyla 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 39 kişi hakkında yakalama kararı verildi.