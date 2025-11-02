İzmir'de Cadılar Bayramı etkinliği sonrası kahreden ölüm
İzmir'de Cadılar Bayramı etkinliği için gittikleri sahilde enerji içeceği ile alkollü içki tüketen 16 yaşındaki Alp Sirek, fenalaştı. Geç Alp, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
İzmir'de 16 yaşındaki bir genç, enerji içeceği ile birlikte alkollü içecek tükettikten sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi.
Atakent Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Alp Sirek, dün, Cadılar Bayramı kutlaması için Bostanlı Sahili'ne gitti.
Sirek, burada arkadaşlarıyla bir marketten aldıkları votkayı, enerji içeceği ile karıştırarak içti.
EĞLENCE MEKANINDA FENALAŞTI
Ardından bir eğlence mekanına geçen gençlerden Alp Sirek, saat 20.00 sıralarında fenalaştı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alp Sirek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Alp Sirek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye aldı.
Alp Sirek'in otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesinin, bugün Doğançay Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.