İzmir'de Cadılar Bayramı etkinliği sonrası kahreden ölüm

İzmir'de 16 yaşındaki bir genç, enerji içeceği ile birlikte alkollü içecek tükettikten sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi.

Atakent Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Alp Sirek, dün, Cadılar Bayramı kutlaması için Bostanlı Sahili'ne gitti.

Sirek, burada arkadaşlarıyla bir marketten aldıkları votkayı, enerji içeceği ile karıştırarak içti.

EĞLENCE MEKANINDA FENALAŞTI

Ardından bir eğlence mekanına geçen gençlerden Alp Sirek, saat 20.00 sıralarında fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

