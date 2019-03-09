İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne, otomobilden silahla ateş açıldı.



Bu sırada merkezde bulunan partililerden Batuhan Gül bacağı, Hakkı Bolat dirseğinden hafif yaralandı.



Ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Soruşturma sonucu çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirtilen B.A. gözaltına alındı.



Zanlının, emniyetteki ifadesinde, ilçe belediye başkanı adayından randevu istediğini, cevap verilmemesi üzerine sinirlendiğini söylediği öğrenildi.



İLÇE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA



CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, yaptığı yazılı açıklamada, olaydan birkaç saat önce seçim bürosuna gelerek birkaç kişinin "Başkan nerede, buraya gelsin" şeklinde konuştuğunu belirtti.



Daha sonra seçim bürosuna taksiden 3 kez ateş açıldığını ifade eden Alper, şunları kaydetti:



"Kurşunlardan biri seçim bürosunun duvarına isabet etmiş diğer kurşunlardan biri kapıdan, diğeri de camdan girerek 2 arkadaşımızın yaralanmasına neden olmuştur. Tüm bu yaşananlarla ilgili yasal süreç devam etmektedir. Adalete güveniyoruz, bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri cezalandıracağını biliyoruz."

