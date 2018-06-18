İzmir'in Karabağlar ilçesinde iddialara göre 35 JJ 711 plakalı bir otomobil, Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı önündeki trafik ışıklarında "U" dönüşü yaptı.



Sözkonusu araç, Gaziemir yönüne seyreden M.Y'nin kullandığı ticari aracı sıkıştırarak yol kenarına kaymasına neden oldu.



Hafif ticari aracın çarptığı mezarlık önünde çiçek satan 3 kadın yaralandı.



Yaralılar Müjgan Genişçınar, Nergül Çelik ve Gülhan Demirdelen, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kural ve ışık ihlali yaparak "U" dönüşü yaptığı iddia otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.



Polis ekibi plaka ve ruhsat bilgisi üzerinden yaptığı araştırmada kaçan aracın sürücüsünün Z.O. olduğunu belirledi.



MOBESE kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.