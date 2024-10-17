İzmir’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Spil Dağı Beşpınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yer ekibiyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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