İzmir'de cinayet: Göztepe taraftarı silahlı saldırıda öldürüldü

İzmir'de Tolga Tarhan (39), üyesi olduğu Göztepe Yalı Taraftar Derneği önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Polis olayın ardından şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı.



Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi 39 Sokak'taki dernek binasının önünde meydana geldi.



Göztepe taraftarı Tolga Tarhan pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yere yığıldı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tarhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Devriye görevindeki polis ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği olayda bölgeden uzaklaşan bir otomobilin içindeki 2 kişi ile yaya olarak uzaklaşmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.



Saldırıda kullanılan pompalı tüfek, olay yerinde ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.