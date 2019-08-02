İzmir'de bir alışveriş merkezinde çocuğuna tekme attığı güvenlik kameralarınca tespit edilen baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balçova'daki bir alışveriş merkezinde 2-3 yaşlarındaki bir çocuğu kucağından indirdikten sonra tekme atan ve çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan baba, polis ekiplerince güvenlik kameralarından tespit edildi.
Kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, akşam saababayı gözaltına aldı. Çocuğun babasının yabancı uyruklu olduğu ve Türkiye'ye tatil için geldiği belirlendi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, soruşturmayı sürdürüyor.
Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin de aileyle görüştüğü öğrenildi.
İzmir'de çocuğunu tekmeleyen baba serbest
İHATürkiye
İzmir'de çocuğunu tekmelerken görüntülenen baba gözaltına alındı. Yabancı uyruklu olduğu ve Türkiye'ye tatil için geldiği belirlenen zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İzmir'de bir alışveriş merkezinde çocuğuna tekme attığı güvenlik kameralarınca tespit edilen baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.