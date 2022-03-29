    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

İzmir'de çocuk heykellerine 3'üncü saldırı

İzmir'de 75'inci Yıl Parkı'ndaki çocuk heykellerinin başları kırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, heykeldeki 4 çocuğun başlarını tekmeyle kırıp denize attığı belirlenen ve kimliği tespit edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Daha önce de çocuk heykellerine 2 kez saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Haberler - DHA 29.03.2022 - 10:43 | Son Güncelleme : 29.03.2022 - 10:44

İzmir'de çocuk heykellerine 3'üncü saldırı

İlişkili Haberler

LGS başvuruları 4 Nisan'da başlayacak

LGS başvuruları 4 Nisan'da başlayacak

SON DAKİKA HABERİ: Cezaevlerinde Covid izni uzadı

SON DAKİKA HABERİ: Cezaevlerinde Covid izni uzadı

'in Dikili ilçesindeki parkta bulunan çocuk heykellerine 3'üncü kez saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Adnan Menderes Caddesi'ndeki 75'inci Yıl Parkı'nda, 27 Mart gecesi yürüyüş yapanlar, çocuk heykellerine hasar verildiğini fark edip durumu Dikili Belediyesi'ne bildirdi.

Parktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen belediye ekipleri, bir kişinin, yan yana dizili olan ve polyesterden yapılmış, birbirinin omuzlarına dokunarak hizaya girmiş 4 çocuk temalı heykellerin baş kısımlarını tekme atarak kırdığını belirledi.

HEYKEL BAŞLARINI KIRIP DENİZE ATTI

Görüntülerden, heykellerin başlarını kıran şüphelinin biraz uzaklaştıktan sonra dönüp aldığı heykel başlarını denize attığı da tespit edildi. Belediye ekiplerinin şikayetiyle harekete geçen polis, kamera kayıtlarından yola çıkılıp kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, heykellerin başlarını kırıp denize attı Şüpheli, heykellerin başlarını kırıp denize attı

"YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

Heykellere yapılan saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü sosyal medyadan dile getiren Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz şunları söyledi:

"İlçemizi daha da güzelleştirmek için parklarımızı yaşayan heykellerle donatmaya devam ediyoruz. Ancak 75'inci Yıl Parkı'na koyduğumuz heykellere maalesef bir kez daha zarar verildi. Bizler 'Birlikte Dikili' diyerek çıktığımız bu yolda ilçemizi geliştirmek, yenilemek, daha modern hale getirmek ve her açıdan çok daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bazı kişiler ısrarla bazı hizmetlere zarar vermeye devam etse de güzel işler yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Parklarımızdaki kameralar 7/24 aktif olarak çalışıyor. Bu zararı veren kişi tespit edilip, hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Tüm hemşehrilerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum."

DAHA ÖNCE DE 2 KEZ SALDIRILDI

75'inci Yıl Parkı'na geçen yıl 'Yaşayan Heykeller' adıyla yerleştirilen çocuk heykellerine daha önce de 2 kez saldırıda bulunduğu belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...