İzmir'de çocuklara çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı

İzmir'de 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı. Kararın uygulanması ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara para cezası verilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 12:17

İzmir'de çocuklara çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı

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'de 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, insan sağlığına zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının koklanması halinde bağımlılık yapabildiği hatta ölümle sonuçlanan sağlık problemlerine neden olabildiği ifade edildi.

Bu maddelere çocukların erişiminin engellenmesi amacıyla ilgili kanunlar kapsamında karar alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" ili sınırları içerisinde çakmak ve çakmak gazı satışı yapan kişi ve her türlü iş yerini kapsayan emir gereği, insan sağlığının zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının zararlarından çocuklarımızın korunması amacıyla her türlü çakmak ve çakmak gazı 18 yaşından küçük olanlara satılmayacaktır.

Kararın uygulanması ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, fiilleri başka bir suç oluşturmuyor ise kolluk kuvvetlerince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 'emre aykırı davranış' suçlamasıyla idari para cezası uygulanacaktır."

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