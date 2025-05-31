İzmir'de çocukların kavgasına aileler de karıştı: 4 yaralı

Olay, 27 Mayıs günü ilçeye bağlı İnönü Mahallesi 9501 sokakta meydana geldi. Komşu oldukları öğrenilen iki grup arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönerken, aynı aileden olduğu öğrenilen A.H.Ü. (72), Ü.Ü. (44) ve A.Ü.'nün (41) tabancayla vurularak, C.A.Ü. (14) ise darp sonucu yaralandığı belirlendi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, kavganın çocuklar arasında başlayıp, ebeveynlerinin de karışmasıyla büyüdüğü belirlendi.

Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.