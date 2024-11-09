İzmir’de çöken balkondan düşen işçi öldü

İzmir'de 5. katın çöken balkonunda bulunan bir işçi, zemine düşerek hayatanı kaybetti.

İzmir’de çöken balkondan düşen işçi öldü

'in Buca ilçesinde Çamlıpınar Mahallesi'nde, inşaat halindeki bir binada 5. kattaki balkon çöktü. O sırada çalışan işçilerden 39 yaşındaki Süleyman Polat, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Diğer bir işçi içeriye kaçarak kendini kurtarırken, Polat ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polat'ın dayısı, inşaat kalitesizliği nedeniyle balkona güvenilemeyeceğini belirterek tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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