İzmir'de çöp depolama alanında yangın: Alevlere müdahale sürüyor

İzmir'de Kazımpaşa Mahallesi’ndeki Menemen Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Evsel atıkların yanı sıra, plastik ve ahşap malzemelerin de bulunduğu alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.