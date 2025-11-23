İzmir'de çöp depolama alanında yangın: Alevlere müdahale sürüyor
23.11.2025 23:05
DHA
İzmir'de Menemen Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
İzmir'de Kazımpaşa Mahallesi’ndeki Menemen Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Evsel atıkların yanı sıra, plastik ve ahşap malzemelerin de bulunduğu alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.