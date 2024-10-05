İzmir'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler yangına müdahale ediyor.