İzmir'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ediyor.

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