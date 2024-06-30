İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir ’de bir çorbacıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ödemiş ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi’ndeki Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan bir çorbacıda saat 03.00 sıralarında Muhammet G. ile Serhat Çizme arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Muhammet G. tabancasıyla Serhat Çizme ve yanındaki kardeşi Sercan Çizme’ye ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği iki kardeş ile müşterilerden H.B. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.



Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Serhat Çizme, doktorların müdahalelerine rağmen kurtulamadı.



Diğer 2 yaralını ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



Polis, olayın ardından şüpheli Muhammet G’yi gözaltına aldı.