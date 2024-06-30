İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çorbacıda silahlı kavga çıktı. Kavgada Serhat Çizme isimli kişi, yaşamını yitirdi. Olayda Çizme’nin kardeşi Sercan Çizme ve iş yerinin müşterilerinden H.B. yaralandı. Polis saldırgan Muhammet G’yi gözaltına aldı.

İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

’de bir çorbacıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ödemiş ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi’ndeki Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan bir çorbacıda saat 03.00 sıralarında Muhammet G. ile Serhat Çizme arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, Muhammet G. tabancasıyla Serhat Çizme ve yanındaki kardeşi Sercan Çizme’ye ateş etti.

İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - 1

Kurşunların isabet ettiği iki kardeş ile müşterilerden H.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Serhat Çizme, doktorların müdahalelerine rağmen kurtulamadı.

Diğer 2 yaralını ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayın ardından şüpheli Muhammet G’yi gözaltına aldı.

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